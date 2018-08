У Венесуелі було скоєно замах на президента Мадуро

У результаті інциденту постраждали 7 людей

На президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час параду було скоєно невдалий замах. Про це повідомляє Associated Press.

Поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. У результаті інциденту ніхто з перших осіб держави, якы перебували поруч з Мадуро, не постраждав.

Інцидент стався під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі. Трансляцію виступу президента Венесуели вело телебачення країни.

"Настав час відновлення економіки", - урочисто промовив Мадуро, після чого звук зник. Камеру переключили на загальний вигляд параду. Відразу після вибуху трансляція припинилася.

У результаті інциденту постраждали 7 осіб. Вибухи сталися в 17:41 за місцевим часом.

#BREAKING Venezuelan President Nicolas Maduro unharmed after an attack with explosives, government says pic.twitter.com/wmburr6Oii