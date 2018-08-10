Замах на Мадуро: МВС Венесуели назвали число підозрюваних

За підозрою в замаху на главу Венесуели було затримано 10 осіб

МВС Венесуели підозрює 25 осіб у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Нестор Ревероль на порталі відомства.

З його слів, 9 серпня 2018 було затримано 10 осіб за підозрою в замаху на лідера країни. Міністр повідомив, що було затримано Арраниса Гарбіеля Валера Руїс, який керував одним з безпілотників. Також був затриманий Хуан Карлос Монастериос, який координував дії учасників замаху.

Серед заарештованих присутній водій і чоловік, який керував другим безпілотником. Обидва вони були затримані при спробі втекти в Колумбію.

Також був заарештований власник магазину Хосе Елой Рівас Діас, за припущеннями МВС Колумбії, він передавав учасникам нападу електронні чіпи і техніку, а також допомагав з житлом і забезпечував продовольством.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що всі учасники замаху навчалися на фермі в колумбійському муніципалітеті Чинакоте.

Нагадаємо, у Венесуелі скоїли замах на президента Мадуро. Інцидент стався під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі.