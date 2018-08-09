Венесуельський опозиціонер зізнався в організації замаху на Мадуро

Сальваторе Луккезе стверджує, що діяв спільно з рухом антиурядових активістів "Опір"

Колишній глава муніципальної поліції Венесуели, опозиціонер Сальваторе Луккезе заявив про свою участь у організації операції із запуску озброєних безпілотників на військовому параді в Каракасі в суботу, 4 серпня. Про це він розповів у інтерв'ю агентству Reuters.

Луккезе стверджує, що діяв спільно з рухом антиурядових активістів, відомим у Венесуелі під назвою "Опір", в який, з його слів, входять вуличні активісти, студентські лідери та колишні військові.

Опозиціонер розповів, що атака дронівв під час параду - це частина серії збройних нападів на Мадуро, але відмовився описати свою роль в операції і не назвав інших її учасників, оскільки побоюється за власну безпеку.

"У нас була конкретна мета, і в той момент у нас не вийшло реалізувати її на всі 100%. Збройна боротьба триватиме", - зазначив опозиціонер.

Агентство уточнило, що не змогло оперативно підтвердити з інших джерел слова Луккезе про його допомогу в організації атаки під час параду.

Міністерство інформації Венесуели відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, один із лідерів венесуельської опозиції Хуліо Борхес, який проживає зараз у Колумбії, вважає, що замах на президента країни Ніколаса Мадуро є фарсом, спрямованим на придушення опозиції.

Замах на Мадуро відбуdся 4 серпня в Каракасі під час святкування 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. В атаці використовувалися два начинених вибухівкою дрони, один із яких вибухнув над місцем проведення параду.