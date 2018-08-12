Замах на Мадуро: учасники втекли до Перу

Кількість втікачів до Перу венесуельський президент не назвав

Дехто з учасників замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро втекли до Перу. Про це повідомляє El Universal.

Мадуро закликав уряд Перу допомогти в захопленні терористів та поверненні їх у відповідності до міжнародного права венесуельській владі.

"Ми знаємо, що частина цих терористів відправилася до Перу, щоб заховатися і знайти хоч якийсь захист", - заявив президент.

Зазначимо, що кількість втікачів Мадуро не назвав, а 10 серпня стало відомо, що підозрюваними в замаху на президента Венесуели є 25 осіб. З них арештовано всього десять.

Нагадаємо, що замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро було скоєно 4 вересня під час святкового параду. Поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. У результаті інциденту ніхто з перших осіб держави, які перебували поруч з Мадуро, не постраждав.

Крім того, венесуельський опозиціонер Сальваторе Луккезе заявив про свою участь у організації замаху на Мадуро. Він діяв спільно з рухом антиурядових активістів, відомим у Венесуелі під назвою "Опір", в який, з його слів, входять вуличні активісти, студентські лідери та колишні військові.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Венесуели заявило, що 25 осіб підозрюються у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро. Десять осіб, що підозрюються в замаху, було затримано.