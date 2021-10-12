Покушение на бизнесмена "Мультика": полиция через год нашла и задержала стрелка

Благодаря ДНК на окурках, правоохранителям удалось задержать киллера, который предположительно совершил покушение на жизнь бизнесмена Михаила Титова "Мультика" . Перераспределение криминальных сфер влияния могло быть мотивом преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

После совершения преступления киллер бросил винтовку на чердаке дома, откуда и открывал огонь.

"Совпадение случился во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии и указали на личность стрелка", - пишет Венедиктова.

Отмечается, что мужчина уже имел проблемы с законом и является известным в криминальных кругах. Перераспределение криминальных сфер влияния в регионе могло быть мотивом к возможному заказу на убийство бизнесмена.