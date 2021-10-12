Покушение на бизнесмена "Мультика": полиция через год нашла и задержала стрелка
Благодаря ДНК на окурках, правоохранителям удалось задержать киллера, который предположительно совершил покушение на жизнь бизнесмена Михаила Титова "Мультика". Перераспределение криминальных сфер влияния могло быть мотивом преступления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
После совершения преступления киллер бросил винтовку на чердаке дома, откуда и открывал огонь.
"Совпадение случился во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии и указали на личность стрелка", - пишет Венедиктова.
Отмечается, что мужчина уже имел проблемы с законом и является известным в криминальных кругах. Перераспределение криминальных сфер влияния в регионе могло быть мотивом к возможному заказу на убийство бизнесмена.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что в Николаеве произошла стрельба в результате которой в голову был ранен бизнесмен "Мультик".