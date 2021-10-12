ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Покушение на бизнесмена "Мультика": полиция через год нашла и задержала стрелка

Новина українською →
Вторник 12 октября 2021 17:01
Покушение на бизнесмена "Мультика": полиция через год нашла и задержала стрелка Фото: полиция через год нашла и задержала стрелка, который совершил покушение на "Мультика" (facebook.com/irina.venediktova.31)
Автор: Сергей Пышкин

Благодаря ДНК на окурках, правоохранителям удалось задержать киллера, который предположительно совершил покушение на жизнь бизнесмена Михаила Титова "Мультика". Перераспределение криминальных сфер влияния могло быть мотивом преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

После совершения преступления киллер бросил винтовку на чердаке дома, откуда и открывал огонь.

"Совпадение случился во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии и указали на личность стрелка", - пишет Венедиктова.

Отмечается, что мужчина уже имел проблемы с законом и является известным в криминальных кругах. Перераспределение криминальных сфер влияния в регионе могло быть мотивом к возможному заказу на убийство бизнесмена.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что в Николаеве произошла стрельба в результате которой в голову был ранен бизнесмен "Мультик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков