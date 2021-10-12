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Замах на бізнесмена "Мультика": поліція через рік знайшла та затримала стрілка

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Вівторок 12 жовтня 2021 17:01
Замах на бізнесмена "Мультика": поліція через рік знайшла та затримала стрілка Фото: поліція через рік знайшла та затримала стрілка, який вчинив замах на "Мультика" (facebook.com/irina.venediktova.31)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки ДНК на недопалках, правоохоронцям вдалося затримати кілера, який імовірно вчинив замах на життя бізнесмена Михайла Тітова "Мультика". Перерозподіл кримінальних сфер впливу міг бути мотивом злочину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Після скоєння злочину - кілер покинув рушницю на горищі будинку, звідки й відкривав вогонь.

"Збіг трапився під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного із місцевих мешканців. Зразки ДНК на недопалках особи співпали із тими, що залишились на зброї і вказали на особу стрілка", - пише Венедіктова.

Зазначається, що чоловік вже мав проблеми з законом і є відомим в кримінальних колах. Перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні міг бути мотивом до можливого замовлення на вбивство бізнесмена.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що у Миколаєві сталася стрілянина внаслідок якої в голову було поранено бізнесмена "Мультик".

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Миколаїв
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