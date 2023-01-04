Покупців імпортної електроенергії не відключатимуть за загальними графіками, - рішення уряду

Кабінет міністрів затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Постанова діє до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 3 січня 2023 р. № 1.

Згідно з документом, обленерго не повинні застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення до споживачів, яким постачають імпортовану електроенергію. Крім того, обленерго повинні вживати заходів до пріоритетного відновлення розподілу електричної енергії споживачам, що споживають імпортовану електричну енергію після застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматики, відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження.