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Покупців імпортної електроенергії не відключатимуть за загальними графіками, - рішення уряду

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Україна, Середа 04 січня 2023 10:08
Покупців імпортної електроенергії не відключатимуть за загальними графіками, - рішення уряду Фото: покупці імпортної електроенергії отримають пріоритет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Постанова діє до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 3 січня 2023 р. № 1.

Згідно з документом, обленерго не повинні застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення до споживачів, яким постачають імпортовану електроенергію.

Крім того, обленерго повинні вживати заходів до пріоритетного відновлення розподілу електричної енергії споживачам, що споживають імпортовану електричну енергію після застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматики, відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

Нагадаємо, під час засідання уряду 3 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визначив 10 пріоритетних напрямків уряду для роботи в цьому році. Зокрема, увагу приділять армії, освіті та енергетиці.

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