Шмигаль назвав 10 пріоритетних напрямків Кабміну на 2023 рік
Кабмін визначив 10 пріоритетних напрямків для роботи в цьому році. Зокрема, увагу приділять армії, освіті та енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"2023 рік має стати роком перемоги України. Робимо для цього все можливе" - заявив Шмигаль.
Він також оприлюднив список пріоритетних напрямків, над якими Кабінет міністрів України буде працювати протягом 2023 року:
- забезпечення армії, оборона та безпека;
- інтеграція України в ЄС та НАТО;
- енергетичний фронт;
- відновлення України;
- макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу;
- ветеранська політика;
- освіта;
- продовження реформи децентралізації;
- впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів;
- реформа управління держвласністю та реформа державного управління.
Нагадаємо, сьогодні 3 січня, Шмигаль анонсував масштабну програму підтримки ветеранів війни. А також наголосив на необхідності перейти на контрактну армію після того, як війна з Росією завершиться перемогою нашої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.