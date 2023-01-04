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Покупателей импортной электроэнергии не будут отключать по общим графикам, - решение Кабмина

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Украина, Среда 04 января 2023 10:08
Покупателей импортной электроэнергии не будут отключать по общим графикам, - решение Кабмина Фото: покупатели импортной электроэнергии получат приоритет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Положение об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2022/23 в условиях правового режима военного положения в Украине. Постановление действует до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 3 января 2023 г. №1.

Согласно документу, облэнерго не должны применять графики ограничения потребления электроэнергии, почасового отключения электроэнергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения к потребителям, которым поставляют импортируемую электроэнергию.

Кроме того, облэнерго должны принимать меры по приоритетному возобновлению распределения электрической энергии потребителям, потребляющим импортируемую электрическую энергию после применения специальных графиков аварийных отключений, срабатывания специальной автоматики, отключения погрузки или устройств автоматической частотной разгрузки.

Напомним, на заседании правительства 3 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль определил 10 приоритетных направлений правительства для работы в этом году. В частности, внимание уделят армии, образованию и энергетике.

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