На покупку земли установят трехуровневое ограничение

В финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

Как отметил Мущак, ни одно украинское предприятие не сможет иметь в собственности более 10 тыс. га земли.

Кроме того, ни один собственник земли совокупно не сможет владеть более 10 тыс. га. Независимо от количества учрежденных им предприятий, суммарно на всех них накладывается лимит 10 тыс. га. Для примера, 10 компаний по 1 тыс. га может быть, а 11 нет, сообщил он.

По его словам, ограничение будет распространяться и на доли в уставе компаний.

"Законом предусмотерена синхронизация всех реестров для исполнения функции контроля. В случае превышения лимита, избыточная земля изымается по решению суда и продается на электронных торгах", - сообщил Мущак.

По его словам, первые 500 агрокомпаний Украины обрабатывают земельный банк более 10 тыс. га (арендуют эту землю, - ред.).

Напомним, в конце декабря 2019 года Комитет по вопросам аграрной и земельной политике рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли во втором чтении.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).