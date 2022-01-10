ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Купувати дешевший газ зможуть 6,8 тисяч виробників соціальних продуктів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 січня 2022 11:29
Купувати дешевший газ зможуть 6,8 тисяч виробників соціальних продуктів Фото: більш дешевий газ отримають 6,8 тисяч виробників соціальних продуктів  (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік підприємств, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість. Понад 6,8 тисяч компаній зможуть отримувати природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики.

Норми щодо газу розповсюджується на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Яйця курячі категорії С1
  • Птиця (тушка куряча)
  • Батон
  • Олія соняшникова

Перелік суб'єктів господарювання можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня 2022 року становитиме 24%. Згідно з документом, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб виробників соціальних продуктів встановлюється на рівні не вище 1%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року