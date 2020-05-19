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Чтобы не покупали у России: Трамп хочет упростить продажу оружия за рубеж

Новости » Политика     19.05.2020 - 05:18
Чтобы не покупали у России: Трамп хочет упростить продажу оружия за рубеж
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

На сегодня в США сложная процедура продажи оружия за границу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Америке стоит сделать более простой процедуру продажи оружия за рубеж. Это позволит привлечь клиентов с российского рынка.

Как передает РБК-Украина, об этом шла речь во время брифинга Трампа.

Американский лидер вспомнил случаи, когда другие страны пытались купить вооружение у США, однако бюрократические препоны не позволили это сделать.

"В прошлом были случаи, когда страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, они были вынуждены обращаться к России или к Китаю", - подчеркнул Трамп.

Напомним, Трампа обвинили в ослаблении Североатлантического альянса. В частности, немецкий депутат, председатель фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил о разрушительном влиянии президента США Дональда Трампа на НАТО. Американского лидера сравнили с "бактерией".

Ранее генсек НАТО Столтенберг предупреждал об опасности новых российских ракет. По его словам, новые российские ракеты мобильны, их легко спрятать, и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДональд Трамп
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