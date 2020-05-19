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Щоб не купували у Росії: Трамп хоче спростити продаж зброї іншим країнам

Новини » Політика     19.05.2020 - 05:18
Щоб не купували у Росії: Трамп хоче спростити продаж зброї іншим країнам
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

На сьогодні у США складна процедура продажу зброї за кордон

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Америці варто зробити простішою процедуру продажу зброї за рубіж. Це дозволить залучити клієнтів із російського ринку.

Як передає РБК-Україна, про це йшлося під час брифінгу Трампа.

Американський лідер пригадав випадки, коли інші країни намагалися придбати озброєння в США, однак бюрократичні перепони не дозволили це зробити.

"У минулому були випадки, коли країни хотіли купити у нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, що вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Трампа звинуватили в ослабленні Північноатлантичного альянсу. Зокрема, німецький депутат, голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютцених заявив про руйнівний вплив президента США Дональда Трампа на НАТО. Американського лідера порівняли з "бактерією".

Раніше генсек НАТО Столтенберг попереджав про небезпеку нових російських ракет. За його словами, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДональд Трамп
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