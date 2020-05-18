ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии заявили, что Трамп является "бактерией для НАТО"

Новости » Политика     18.05.2020 - 06:32
В Германии заявили, что Трамп является "бактерией для НАТО"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Reuters)

Трампа обвинили в ослаблении Североатлантического альянса

Немецкий депутат, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о разрушительном воздействии президента США Дональда Трампа на НАТО. Американского лидера сравнили с "бактерией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В частности, политик обвинил Трампа в восприятии европейцев в качестве врагов и ослаблении Североатлантического альянса. Он также указал на опасность новой американской ядерной доктрины, которая предусматривает возможность превентивного использования ядерных сил.

Ранее депутат требовал вывода ядерных вооружений США из Германии, из-за чего подвергся критике со стороны партии ХДС/ХСС и главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Однако Мюцених объяснил, что его призыв не связан с желанием ослабить НАТО.

Ранее генсек Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует, организация будет оставаться ядерным альянсом.

Напомним, Столтенберг также предупреждал об опасности новых российских ракет. По его словам, новые российские ракеты мобильны, их легко спрятать, и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Дональд ТрампГерманияНАТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь