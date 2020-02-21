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Генсек НАТО предупредил об опасности новых российских ракет

Новости » Политика     21.02.2020 - 19:46
Генсек НАТО предупредил об опасности новых российских ракет
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек уверен, что это снижает порог применения ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности новых российских ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, новые российские ракеты мобильны, их легко спрятать, и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени.

"Новые российские ракеты очень опасны и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени после запуска", - считает он.

Генсек уверен, что данные характеристики не только снижают порог применения ядерного оружия, но также увеличивает риск возможного недопонимания.

Также глава НАТО предупреждал, что страны альянса уже начали вкладывать средства в разработку систем обороны против новейших российских ракет.

Напомним, НАТО продолжит поддерживать санкции против России и будет усиливать политику сдерживания, однако стремится улучшить отношения с Москвой. По словам Столтенберга, НАТО надеется улучшить отношения со своим крупнейшим соседом, однако постоянно сталкивается со все более решительной политикой России, которая стремится усилить сферы влияния в мире.

Как сообщало РБК-Украина, НАТО будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины. В НАТО заявляли, что ситуация с безопасностью в Украине является объектом постоянного внимания Альянса.

Как сообщало РБК-Украина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о "тектоническом сдвиге" в отношениях Украины и НАТО. Он добавил, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени.

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