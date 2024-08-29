На Покровську не зупиняться. У ЗСУ назвали наступні цілі росіян у разі захоплення міста

"Росіяни не припинять тиск. Це така ілюзія, що якщо росіяни зайдуть у Покровськ.... Якщо зайдуть - це ще питання чи зайдуть, чи навіть підійдуть. То вони нібито там зупиняться для перегрупування. Ні. Ми бачили по Авдіївці, Очеретиному... Вони, на жаль, не зупиняються", - сказав Тимочко.

За його словами, росіяни будуть намагатися тримати інтенсивність боїв на такому рівні як є.

"Щодо напрямку Часів Яр - це вихід в сторону агломерації міст Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Це по суті напрямок, який закладався з самого початку задуму. Типу це був напрямок північний для того, щоб охопити вже з півночі Донецьку область", - зазначив представник Сухопутних військ.

Він нагадав, що це стратегічний задум ворога, який він вже давно намагається втілити.

"Що стосується ризиків. Часів Яр ворог намагався зайняти ще коли. Майже рік ведуться бойові дії. Завжди ворог заявляв, що "от-от, ще трішки й захопить". Я не скажу, що ситуація там різко покращується. Але ми маємо розуміти, що Донецька область - це єдина область, де росіяни ще мають тактичного рівня перевагу чи де вони змогли сконцентрувати таку кількість військ, що вони мають, скажімо, потенціал для просування", - сказав Тимочко.

Представник Сухопутних військ зазначив, що вже ні Харківська область, ні Запоріжжя не є активною ділянкою фронту для росіян.

"Вони взагалі все більше будуть зараз змушені зменшувати й зменшувати інші напрямки. Донецька область - це для Путіна та область, яку він сподівається зайняти. Він розуміє, що армія його зупиниться, щоб обґрунтувати, мовляв, "ми виконали одну з цілей "СВО", зайняли Луганську, Донецьку області, "всіх переможемо, зараз відпочиваємо", - додав він.

Тимочко наголосив, що насправді Донецька область - це крайня спроба російського диктатора показати, що він ще може контролювати ситуацію без оголошення якоїсь масштабної мобілізації.