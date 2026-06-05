ЗСУ потужним ударом знищили базу "Молній" в Покровську (відео)

Деталі ураження цілі

За наявною інформацією військових, днями Сили оборони завдали точного авіаудару по об'єкту в центрі міста.

Російські загарбники облаштували там точку злету та запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також базу підрозділу авіарозвідки.

"Ураження об’єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку та зменшило можливості противника щодо розвідки й нанесення ударів", - зазначили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

Тактика окупантів у Покровську

Ворог не полишає спроб накопичити сили та засоби у Покровську, намагаючись підтримувати подальші наступальні дії у смузі відповідальності підрозділів ДШВ.

Одним із пріоритетів російської армії залишається розширення мережі точок керування дронами безпосередньо у межах міста.

Для цього окупанти цинічно використовують цивільну інфраструктуру - житлову забудову та багатоповерхові будинки, бетонні укриття, підвали та під’їзди будівель.

Українські військові наголошують, що системно виявляють та знищують подібні приховані цілі ворога.