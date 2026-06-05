Ситуация на Покровском направлении

Напомним, в последнее время ситуация вокруг Покровска остается крайне напряженной из-за постоянного давления оккупантов. Недавно украинские военные опровергли заявления аналитиков DeepState о якобы полной оккупации города.

В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ официально отметили, что оборонительная операция в Покровске продолжается, а украинские подразделения устойчиво удерживают свои позиции на северных окраинах.

Чтобы эффективно противодействовать вражеским штурмам, командование Сил обороны привлекает дополнительные технологические ресурсы. В частности, 7-й корпус ДШВ объединил усилия с известной 414-й отдельной бригадой СБС "Птицы Мадьяра" и спецподразделением Lasar's Group.

Стороны договорились усилить контрбатарейную борьбу и воздушную разведку в Покровской агломерации. Совместная работа экипажей БпЛА направлена на выявление и уничтожение артиллерии врага, а также его точек запуска беспилотников, которые россияне пытаются накапливать для поддержки наступления.