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ЗСУ потужним ударом знищили базу "Молній" в Покровську (відео)

20:40 05.06.2026 Пт
2 хв
Окупанти перетворили під'їзди Покровська на позиції для ударних БпЛА
aimg Сергій Козачук
ЗСУ потужним ударом знищили базу "Молній" в Покровську (відео) Фото: ЗСУ авіаударом в Покровську ліквідували точку злету безпілотників ворога (Getty Images)
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Сили оборони України успішно уразили позицію окупантів у центральній частині Покровська, яку ті використовували для повітряної розвідки та запусків безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Деталі ураження цілі

За наявною інформацією військових, днями Сили оборони завдали точного авіаудару по об'єкту в центрі міста.

Російські загарбники облаштували там точку злету та запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також базу підрозділу авіарозвідки.

"Ураження об’єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку та зменшило можливості противника щодо розвідки й нанесення ударів", - зазначили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

Читайте також: 7 корпус ДШВ, "Птахи Мадяра" та Lasar’s Group посилять удари по ворогу на Покровському напрямку

Тактика окупантів у Покровську

Ворог не полишає спроб накопичити сили та засоби у Покровську, намагаючись підтримувати подальші наступальні дії у смузі відповідальності підрозділів ДШВ.

Одним із пріоритетів російської армії залишається розширення мережі точок керування дронами безпосередньо у межах міста.

Для цього окупанти цинічно використовують цивільну інфраструктуру - житлову забудову та багатоповерхові будинки, бетонні укриття, підвали та під’їзди будівель.

Українські військові наголошують, що системно виявляють та знищують подібні приховані цілі ворога.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, останнім часом ситуація навколо Покровська залишається вкрай напруженою через постійний тиск окупантів. Нещодавно українські військові спростували заяви аналітиків DeepState про нібито повну окупацію міста.

У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ офіційно наголосили, що оборонна операція в Покровську триває, а українські підрозділи стійко утримують свої позиції на північних околицях.

Аби ефективно протидіяти ворожим штурмам, командування Сил оборон залучає додаткові технологічні ресурси. Зокрема, 7-й корпус ДШВ об'єднав зусилля із відомою 414-ю окремою бригадою СБС "Птахи Мадяра" та спецпідрозділом Lasar’s Group.

Сторони домовилися посилити контрбатарейну боротьбу та повітряну розвідку у Покровській агломерації. Спільна робота екіпажів БпЛА спрямована на виявлення та знищення артилерії ворога, а також його точок запуску безпілотників, які росіяни намагаються накопичувати для підтримки наступу.

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