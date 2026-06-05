ЗСУ потужним ударом знищили базу "Молній" в Покровську (відео)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили оборони України успішно уразили позицію окупантів у центральній частині Покровська, яку ті використовували для повітряної розвідки та запусків безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Деталі ураження цілі За наявною інформацією військових, днями Сили оборони завдали точного авіаудару по об'єкту в центрі міста. Російські загарбники облаштували там точку злету та запуску ударних БпЛА типу "Молнія", а також базу підрозділу авіарозвідки. "Ураження об’єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку та зменшило можливості противника щодо розвідки й нанесення ударів", - зазначили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ. Читайте також: 7 корпус ДШВ, "Птахи Мадяра" та Lasar’s Group посилять удари по ворогу на Покровському напрямку Тактика окупантів у Покровську Ворог не полишає спроб накопичити сили та засоби у Покровську, намагаючись підтримувати подальші наступальні дії у смузі відповідальності підрозділів ДШВ. Одним із пріоритетів російської армії залишається розширення мережі точок керування дронами безпосередньо у межах міста. Для цього окупанти цинічно використовують цивільну інфраструктуру - житлову забудову та багатоповерхові будинки, бетонні укриття, підвали та під’їзди будівель. Українські військові наголошують, що системно виявляють та знищують подібні приховані цілі ворога.