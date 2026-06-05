ua en ru
Пт, 05 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ мощным ударом уничтожили базу "Молний" в Покровске (видео)

20:40 05.06.2026 Пт
2 мин
Оккупанты превратили подъезды Покровска в позиции для ударных БпЛА
aimg Сергей Козачук
ВСУ мощным ударом уничтожили базу "Молний" в Покровске (видео) Фото: ВСУ авиаударом в Покровске ликвидировали точку взлета беспилотников врага (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины успешно поразили позицию оккупантов в центральной части Покровска, которую те использовали для воздушной разведки и запусков беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Детали поражения цели

По имеющейся информации военных, на днях Силы обороны нанесли точный авиаудар по объекту в центре города.

Российские захватчики обустроили там точку взлета и запуска ударных БпЛА типа "Молния", а также базу подразделения авиаразведки.

"Поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и нанесению ударов", - отметили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Читайте также: 7 корпус ДШВ, "Птицы Мадьяра" и Lasar's Group усилят удары по врагу на Покровском направлении

Тактика оккупантов в Покровске

Враг не оставляет попыток накопить силы и средства в Покровске, пытаясь поддерживать дальнейшие наступательные действия в полосе ответственности подразделений ДШВ.

Одним из приоритетов российской армии остается расширение сети точек управления дронами непосредственно в черте города.

Для этого оккупанты цинично используют гражданскую инфраструктуру - жилую застройку и многоэтажные дома, бетонные укрытия, подвалы и подъезды зданий.

Украинские военные отмечают, что системно обнаруживают и уничтожают подобные скрытые цели врага.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, в последнее время ситуация вокруг Покровска остается крайне напряженной из-за постоянного давления оккупантов. Недавно украинские военные опровергли заявления аналитиков DeepState о якобы полной оккупации города.

В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ официально отметили, что оборонительная операция в Покровске продолжается, а украинские подразделения устойчиво удерживают свои позиции на северных окраинах.

Чтобы эффективно противодействовать вражеским штурмам, командование Сил обороны привлекает дополнительные технологические ресурсы. В частности, 7-й корпус ДШВ объединил усилия с известной 414-й отдельной бригадой СБС "Птицы Мадьяра" и спецподразделением Lasar's Group.

Стороны договорились усилить контрбатарейную борьбу и воздушную разведку в Покровской агломерации. Совместная работа экипажей БпЛА направлена на выявление и уничтожение артиллерии врага, а также его точек запуска беспилотников, которые россияне пытаются накапливать для поддержки наступления.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Авиация Украины Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Путин ответил на письмо Зеленского
Путин ответил на письмо Зеленского
Аналитика
Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией
Виктор ОлифировАналитик, историк Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией