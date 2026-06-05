ВСУ мощным ударом уничтожили базу "Молний" в Покровске (видео)

Силы обороны Украины успешно поразили позицию оккупантов в центральной части Покровска, которую те использовали для воздушной разведки и запусков беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Украинские военные отмечают, что системно обнаруживают и уничтожают подобные скрытые цели врага.

Для этого оккупанты цинично используют гражданскую инфраструктуру - жилую застройку и многоэтажные дома, бетонные укрытия, подвалы и подъезды зданий.

Одним из приоритетов российской армии остается расширение сети точек управления дронами непосредственно в черте города.

Враг не оставляет попыток накопить силы и средства в Покровске , пытаясь поддерживать дальнейшие наступательные действия в полосе ответственности подразделений ДШВ.

"Поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и нанесению ударов", - отметили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Российские захватчики обустроили там точку взлета и запуска ударных БпЛА типа "Молния", а также базу подразделения авиаразведки.

По имеющейся информации военных, на днях Силы обороны нанесли точный авиаудар по объекту в центре города.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, в последнее время ситуация вокруг Покровска остается крайне напряженной из-за постоянного давления оккупантов. Недавно украинские военные опровергли заявления аналитиков DeepState о якобы полной оккупации города.

В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ официально отметили, что оборонительная операция в Покровске продолжается, а украинские подразделения устойчиво удерживают свои позиции на северных окраинах.

Чтобы эффективно противодействовать вражеским штурмам, командование Сил обороны привлекает дополнительные технологические ресурсы. В частности, 7-й корпус ДШВ объединил усилия с известной 414-й отдельной бригадой СБС "Птицы Мадьяра" и спецподразделением Lasar's Group.

Стороны договорились усилить контрбатарейную борьбу и воздушную разведку в Покровской агломерации. Совместная работа экипажей БпЛА направлена на выявление и уничтожение артиллерии врага, а также его точек запуска беспилотников, которые россияне пытаются накапливать для поддержки наступления.