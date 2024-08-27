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У Покровську значно посилили комендантську годину: коли буде діяти

Ілюстративне фото: у Покровську з 28 серпня посилять комендантську годину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У місті Покровськ та Покровській громаді, Донецької області, було значно посилено час дії комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, з середи, 28 серпня, обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.

Перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила:

  • Покровськ;
  • Родинське;
  • Троянда;
  • Лисівка;
  • Гнатівка;
  • Даченське;
  • Зелене;
  • Новопавлівка;
  • Новоукраїнка;
  • Ріг;
  • Сухий Яр;
  • Чунишине;
  • Пушкіне;
  • Жовте.

Комендантська година у Донецькій області

Варто зауважити, що зараз найбільш напружена ситуація в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. За різними даними, російські війська вже дійшли на відстань в 11 кілометрів до міста Покровськ.

Через що місцевих жителів закликають евакуюватися якомога далі від лінії фронту.

Раніше Філашкін повідомляв, що у Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину з 17:00 до 09:00. А у Мирнограді та Селидовому було значно посилено час дії комендантської години.

Також комендантську годину посилено у Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах.

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ПокровськВійна в УкраїніКомендантська година