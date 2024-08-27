У Покровську значно посилили комендантську годину: коли буде діяти

У місті Покровськ та Покровській громаді, Донецької області, було значно посилено час дії комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
За його словами, з середи, 28 серпня, обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.
Перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила:
Варто зауважити, що зараз найбільш напружена ситуація в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. За різними даними, російські війська вже дійшли на відстань в 11 кілометрів до міста Покровськ.
Через що місцевих жителів закликають евакуюватися якомога далі від лінії фронту.
Раніше Філашкін повідомляв, що у Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину з 17:00 до 09:00. А у Мирнограді та Селидовому було значно посилено час дії комендантської години.
Також комендантську годину посилено у Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.