У трьох громадах Донецької області посилили комендантську годину, - ОВА

У Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області посилили комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади - з 17:00 до 9:00. "Відповідне розпорядження підписав вчора. Сьогодні воно вступає в дію. Закликаю всіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області - дотримуватися комендантської години!", - наголосив Філашкін.