В Покровске значительно усилили комендантский час: когда будет действовать

По его словам, со среды, 28 августа, ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Список населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила:

Покровск;

Родинское;

Роза;

Лисовка;

Гнатовка;

Даченское;

Зеленое;

Новопавловка;

Новоукраинка;

Рог;

Сухой Яр;

Чунишино;

Пушкино;

Желтое.

Комендантский час в Донецкой области

Следует отметить, что сейчас наиболее напряженная ситуация в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении. По разным данным, российские войска уже дошли на расстояние в 11 километров до города Покровск.

Из-за чего местные жители призывают эвакуироваться как можно дальше от линии фронта.