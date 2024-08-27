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В Покровске значительно усилили комендантский час: когда будет действовать

Иллюстративное фото: в Покровске с 28 августа усилят комендантский час (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В городе Покровске и Покровской громаде Донецкой области было значительно усилено время действия комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По его словам, со среды, 28 августа, ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Список населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила:

  • Покровск;
  • Родинское;
  • Роза;
  • Лисовка;
  • Гнатовка;
  • Даченское;
  • Зеленое;
  • Новопавловка;
  • Новоукраинка;
  • Рог;
  • Сухой Яр;
  • Чунишино;
  • Пушкино;
  • Желтое.

Комендантский час в Донецкой области

Следует отметить, что сейчас наиболее напряженная ситуация в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении. По разным данным, российские войска уже дошли на расстояние в 11 километров до города Покровск.

Из-за чего местные жители призывают эвакуироваться как можно дальше от линии фронта.

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ПокровскВойна в УкраинеКомендантский час