У Покровську залишаються ще понад 7 тисяч цивільних, евакуація сповільнилася, - МВА

У Покровську залишаються ще 7300 жителів. Темпи евакуації знизилися через погіршення безпекової ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка в ефірі "Суспільне".
"Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно - просто замучили", - розповів Добряк.
Він зазначив, що наразі у Покровську мешкає 7 300 цивільних.
"Зараз евакуація трохи знизилася, після 12 грудня, коли відключили газопостачання, а потім і електропостачання, то тоді за тиждень виїхало майже 3000 людей. Сьогодні якщо брати статистику від 5 до 10 людей виїжджає за добу",- додав начальник МВА.
За його словами, російські війська навмисне обстрілюють комунальну техніку впродовж останніх семи тижнів.
"Навмисно "полювали" на ті невеликі 5-тонники, які завозили харчі до магазинів, хлібні машини. Цинічно. Ми розуміємо, що оператор FPV-дрона бачить куди він летить і кого вражає. До речі наш комунальник з тепломережі також загинув від FPV-дрона - їхав на роботу. Ці випадки непоодинокі, це жахлива статистика щодо полювання FPV-дронів на наших людей. Є невеличкий район, 15 %, куди ще не долітають, але це питання часу", - розповів Добряк.
Він додав, що наразі в місті залишились небагато крамниць, декілька аптек, працюють кілька фахівців територіального центру, які вмовляють людей похилого віку виїхати з громади. Вивозять сміття комунальники, також працює ритуальна служба.
У деяких районах міста комунальники за можливості консервують будівлі, проте здебільшого вони працюють у населених пунктах, де безпекова ситуація дозволяє це зробити. Працівники тепломережі самостійно зробили дві котельні, які опалюють лікарні.
Нагадаємо, останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Як раніше повідомляли в ОСУВ "Хортиця", Росія тримає 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Зокрема, у районі Покровська окупанти зосередили близько 70 тисяч солдатів.
Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни намагаються послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно. Противник може намагатися змусити українські війська вивести свої сили з Покровська, однак це виглядає складним завданням.
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