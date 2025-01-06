В Покровске остаются еще более 7 тысяч гражданских, эвакуация замедлилась, - МВА

В Покровске остаются еще 7300 жителей. Темпы эвакуации снизились из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка в эфире "Суспільне".
"Ситуация с безопасностью у нас ухудшается, потому что бьют постоянно последние недели из артиллерии, КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно - просто замучили", - рассказал Добряк.
Он отметил, что сейчас в Покровске проживает 7 300 гражданских.
"Сейчас эвакуация немного снизилась, после 12 декабря, когда отключили газоснабжение, а затем и электроснабжение, то тогда за неделю выехало почти 3000 человек. Сегодня если брать статистику от 5 до 10 человек выезжает за сутки",- добавил начальник МВА.
По его словам, российские войска умышленно обстреливают коммунальную технику в течение последних семи недель.
"Намеренно "охотились" на те небольшие 5-тонники, которые завозили продукты в магазины, хлебные машины. Цинично. Мы понимаем, что оператор FPV-дрона видит куда он летит и кого поражает. Кстати наш коммунальщик из теплосети также погиб от FPV-дрона - ехал на работу. Эти случаи не единичны, это ужасная статистика по охоте FPV-дронов на наших людей. Есть небольшой район, 15%, куда еще не долетают, но это вопрос времени", - рассказал Добряк.
Он добавил, что сейчас в городе остались немного магазинов, несколько аптек, работают несколько специалистов территориального центра, которые уговаривают пожилых людей уехать из общины. Вывозят мусор коммунальщики, также работает ритуальная служба.
В некоторых районах города коммунальщики по возможности консервируют здания, однако в основном они работают в населенных пунктах, где ситуация с безопасностью позволяет это сделать. Работники теплосети самостоятельно сделали две котельные, которые отапливают больницы.
Напомним, последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Как ранее сообщали в ОСУВ "Хортица", Россия держит 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. В частности, в районе Покровска оккупанты сосредоточили около 70 тысяч солдат.
Как рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются ослабить украинскую логистику в Покровске, но вытеснить ВСУ из города пока маловероятно. Противник может пытаться заставить украинские войска вывести свои силы из Покровска, однако это выглядит сложной задачей.
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