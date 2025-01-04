Росіяни хочуть змусити ЗСУ вийти з Покровська, але це зараз малоймовірно, - ОСУВ "Хортиця"
Росіяни намагаються послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно. Противник може намагатися змусити українські війська вивести свої сили з Покровська, однак це виглядає складним завданням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
Російські війська ставлять собі за мету послабити логістичні можливості Збройних сил України в Покровську.
За словами представника ОСУВ "Хортиця", хоча вони можуть спробувати створити умови для того, щоб українські війська залишили місто, наразі це виглядає малоймовірним.
"Щонайменше, вони хочуть послабити українську логістику в самому місті. Мені здається, що просто обійти його повністю - це для них дуже амбітна ціль", - пояснив він.
Трегубов пояснив, що росіяни сподіваються на можливість змусити командування ЗСУ відступити з міста, однак, на його думку, цей сценарій на цей час є надзвичайно складним.
"Схоже на те, що вони намагаються хоча б послабити українські війська там, послабити постачання, і спровокувати українське командування на вивід військ з міста. Хоча, наразі це виглядає вкрай малоймовірно", - підсумував він.
Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна пояснило, що наразі відбувається довкола Покровська та чи дійсно існує загроза для Дніпропетровської області.
Зауважимо, що, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні Покровський напрямок залишається найгарячішим.
Крім того, за минулу добу російська армія втратила у війні проти України понад 1500 військових. Також українським військовим вдалося вчора збити ворожий гелікоптер.
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