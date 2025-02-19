У Покровську закрили останню "Нову пошту": як працювало відділення в умовах війни (фото)

Як працювало останнє відділення НП у Покровську

За словами підприємця, останнє відділення "Нової пошти" у місті Покровськ Донецької області - під номером 3 - закрили вчора, 18 лютого.

"За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там - стали опорою для людей, що лишалися у місті", - розповів Поперешнюк.

Останнє відділення НП у Покровську (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Він наголосив, що ці люди - справжні герої, адже "працювали в місті, де більше немає супермаркетів, судів, шкіл, води, газу й світла, але дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів".

Відділення "Нової пошти" №3 у Покровську:

приймало та видавало посилки;

давало людям можливість зігрітися;

під'єднатися до інтернету;

зарядити телефони;

зняти готівку.

"Нова пошта" у Покровську допомагала місцевим (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Згідно з інформацією Поперешнюка, до 2022 року у Покровську працювало 10 відділень "Нової пошти".

"У грудні минулого року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. Допоки у січні ми не закрили одне з них. Людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії", - повідомив співвласник компанії.

Мешканці Покровська у відділенні НП (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Він зауважив, що після цього у Покровську залишилось останнє, третє відділення НП. В ньому працювали троє людей - "троє безстрашних відчайдухів":

Станіслав - керівник відділення, який взяв на себе хоробрість очолити відділення після того, як його попереднє відділення розбомбили (лишається в місті з молодшим братом і мамою, що з церковною громадою досі випікає хліб для людей);

Сашко - 20-річний хлопець, який раніше працював на шахті, але залишив її та перейшов на "Нову пошту" (позичив у друга велосипед, аби встигати доїжджати з роботи до комендантської години, що починається в місті о 15:00);

Вадим - працює в компанії з минулої осені (не залишає місто, бо доглядає за матір'ю з інвалідністю).

Один із працівників останнього відділення НП у Покровську (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Поперешнюк додав, що цих людей місцеві називають "янголами-охоронцями".

"Ще перед Різдвом ведучий Дмитро Комаров відвідував Покровськ і був дуже здивований, що навіть в таких умовах "Нова пошта" працює і доставляє посилки", - зазначив підприємець.

Роботи в останньому відділені НП у місті вистачало (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Він розповів, що ще тиждень-два тому відділення НП №3 приймало та видавало по 80-90 посилок на день.

"Їжа, ліки, генератори, речі від тих, хто покидає місто. Щодня тут було близько сотні людей. І двоє таких же відчайдушних водіїв-новопоштівців, Михайло та Юрій, возили ці посилки", - повідомив співвласник компанії.

НП надавала послуги мешканцям Покровська "до останнього" (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Він опублікував також низку світлин - щоб показати, в яких умовах працювала команда "Нової пошти":

за стіною з бетонних блоків;

із забитими вікнами;

на генераторах.

Відділення НП у Покровську (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

"Але всередині - люди обіймаються. Ми планували закрити відділення ще у грудні, але наші працівники благали нас не робити цього, адже для покровчан ми залишалися останнім зв'язком з цивілізацією. Тому до останнього відтягували момент закриття, а наші працівники були готові працювати й далі", - наголосив Поперешнюк.

Водночас він зауважив, що безпекові умови більше не дозволяють це робити.

"Дякую колегам за відданість. І хоробрість. Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську. І ми остання компанія, яка його покидає. І перша, яка повернеться, коли стане безпечно", - підсумував підприємець.

Допис Поперешнюка (скриншот: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)