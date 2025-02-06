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Ворожий дрон знищив авто "Укрпошти", що поверталось з Покровська (фото)

Четвер 06 лютого 2025 09:54
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Ворожий дрон знищив авто "Укрпошти", що поверталось з Покровська (фото) У деяких регіонах працюють пересувні відділення "Укрпошти" (фото: facebook.com/moz.ukr)
Автор: Ірина Костенко

Країна-агресор продовжує атакувати українців у прифронтових регіонах. Нещодавно ворожий дрон знищив автівку "Укрпошти", яка поверталась з Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Що відомо про атаку дрона на авто "Укрпошти"

За словами Смілянського, ворог продовжує атакувати "Укрпошту" у прифронтових регіонах.

"А за кожною нашою гарною новиною стоїть героїчна, часто ризикована робота працівників", - додав гендиректор компанії.

Він розповів, що цього разу ворожий дрон атакував автівку, яка поверталася з Покровська.

"Завдяки броні працівники залишилися живі. Сам неодноразово бував за кермом тієї автівки, коли працював на Донеччині", - повідомив посадовець і додав, що тепер "Укрпошта" буде шукати "новий броньовичок".

Ворожий дрон знищив авто &quot;Укрпошти&quot;, що поверталось з Покровська (фото)

Ворожий дрон знищив авто &quot;Укрпошти&quot;, що поверталось з Покровська (фото)Автівка, в яку поцілив дрон (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Бо ми продовжимо працювати й дбати про наших громадян та військових попри все. Щиро дякую нашій команді на Донеччині за її відданість та сміливість", - наголосив Смілянський.

Він пообіцяв також зовсім скоро "побачитись знову".

"Мене деякі потужні депутати не зупиняють, а тимчасова відсутність броньовичка - і поготів. Всім гарного дня! Слава Україні", - підсумував генеральний директор акціонерного товариства.

Ворожий дрон знищив авто &quot;Укрпошти&quot;, що поверталось з Покровська (фото)Ворожий дрон знищив авто &quot;Укрпошти&quot;, що поверталось з Покровська (фото)
Допис Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Зазначимо, що в цілому у Донецькій області працює 67 відділень АТ "Укрпошта" (як стаціонарних, так і пересувних), які обслуговують мешканців найвіддаленіших куточків підконтрольної Україні території.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" змінює формат роботи у Покровську.

Читайте також, що відомо про відкриття першого в цьому році відділення "Укрпошти" у прифронтовому регіоні.

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Ігор Смілянський Покровськ Війна в Україні Укрпошта Атака дронів
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