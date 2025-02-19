В Покровске закрыли последнюю "Новую почту": как работало отделение в условиях войны (фото)

В Покровске закрыли последнее отделение "Новой почты". Учитывая условия во время войны, оно превратилось в настоящий "Пункт несокрушимости" для местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию совладельца компании "Новая почта" Владимира Поперешнюка в Facebook.
По словам предпринимателя, последнее отделение "Новой почты" в городе Покровск Донецкой области - под номером 3 - закрыли вчера, 18 февраля.
"За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости, а наши работники там - стали опорой для людей, которые оставались в городе", - рассказал Поперешнюк.
Он отметил, что эти люди - настоящие герои, ведь "работали в городе, где больше нет супермаркетов, судов, школ, воды, газа и света, но до сих пор оставалось несколько мелких продуктовых магазинов".
Отделение "Новой почты" №3 в Покровске:
Согласно информации Поперешнюка, до 2022 года в Покровске работало 10 отделений "Новой почты".
"В декабре прошлого года еще оставалось два, где работали 13 работников. Пока в январе мы не закрыли одно из них. Людей эвакуировали в более безопасные города и уже устроили на другую работу в нашей компании", - сообщил совладелец компании.
Он отметил, что после этого в Покровске осталось последнее, третье отделение НП. В нем работали три человека - "трое бесстрашных смельчаков":
Поперешнюк добавил, что этих людей местные называют "ангелами-хранителями".
"Еще перед Рождеством ведущий Дмитрий Комаров посещал Покровск и был очень удивлен, что даже в таких условиях "Новая почта" работает и доставляет посылки", - отметил предприниматель.
Он рассказал, что еще неделю-две назад отделение НП №3 принимало и выдавало по 80-90 посылок в день.
"Еда, лекарства, генераторы, вещи от тех, кто покидает город. Ежедневно здесь было около сотни людей. И двое таких же отчаянных водителей-новопочтовиков, Михаил и Юрий, возили эти посылки", - сообщил совладелец компании.
Он опубликовал также ряд фотографий - чтобы показать, в каких условиях работала команда "Новой почты":
"Но внутри - люди обнимаются. Мы планировали закрыть отделение еще в декабре, но наши работники умоляли нас не делать этого, ведь для покровчан мы оставались последней связью с цивилизацией. Поэтому до последнего оттягивали момент закрытия, а наши работники были готовы работать и дальше", - подчеркнул Поперешнюк.
В то же время он отметил, что условия безопасности больше не позволяют это делать.
"Спасибо коллегам за преданность. И храбрость. Мы последняя компания, которая оставалась в Покровске. И мы последняя компания, которая его покидает. И первая, которая вернется, когда станет безопасно", - подытожил предприниматель.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили 156 атак российских войск и нанесли врагу значительные потери. При этом наибольшая активность - на Покровском направлении.
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