У Покровську закрили останню "Нову пошту": як працювало відділення в умовах війни (фото)
У Покровську закрили останнє відділення "Нової пошти". З огляду на умови під час війни, воно перетворилось на справжній "Пункт незламності" для місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію співвласника компанії "Нова пошта" Володимира Поперешнюка у Facebook.
Як працювало останнє відділення НП у Покровську
За словами підприємця, останнє відділення "Нової пошти" у місті Покровськ Донецької області - під номером 3 - закрили вчора, 18 лютого.
"За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там - стали опорою для людей, що лишалися у місті", - розповів Поперешнюк.
Останнє відділення НП у Покровську (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Він наголосив, що ці люди - справжні герої, адже "працювали в місті, де більше немає супермаркетів, судів, шкіл, води, газу й світла, але дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів".
Відділення "Нової пошти" №3 у Покровську:
- приймало та видавало посилки;
- давало людям можливість зігрітися;
- під'єднатися до інтернету;
- зарядити телефони;
- зняти готівку.
"Нова пошта" у Покровську допомагала місцевим (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Згідно з інформацією Поперешнюка, до 2022 року у Покровську працювало 10 відділень "Нової пошти".
"У грудні минулого року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. Допоки у січні ми не закрили одне з них. Людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії", - повідомив співвласник компанії.
Мешканці Покровська у відділенні НП (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Він зауважив, що після цього у Покровську залишилось останнє, третє відділення НП. В ньому працювали троє людей - "троє безстрашних відчайдухів":
- Станіслав - керівник відділення, який взяв на себе хоробрість очолити відділення після того, як його попереднє відділення розбомбили (лишається в місті з молодшим братом і мамою, що з церковною громадою досі випікає хліб для людей);
- Сашко - 20-річний хлопець, який раніше працював на шахті, але залишив її та перейшов на "Нову пошту" (позичив у друга велосипед, аби встигати доїжджати з роботи до комендантської години, що починається в місті о 15:00);
- Вадим - працює в компанії з минулої осені (не залишає місто, бо доглядає за матір'ю з інвалідністю).
Один із працівників останнього відділення НП у Покровську (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Поперешнюк додав, що цих людей місцеві називають "янголами-охоронцями".
"Ще перед Різдвом ведучий Дмитро Комаров відвідував Покровськ і був дуже здивований, що навіть в таких умовах "Нова пошта" працює і доставляє посилки", - зазначив підприємець.
Роботи в останньому відділені НП у місті вистачало (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Він розповів, що ще тиждень-два тому відділення НП №3 приймало та видавало по 80-90 посилок на день.
"Їжа, ліки, генератори, речі від тих, хто покидає місто. Щодня тут було близько сотні людей. І двоє таких же відчайдушних водіїв-новопоштівців, Михайло та Юрій, возили ці посилки", - повідомив співвласник компанії.
НП надавала послуги мешканцям Покровська "до останнього" (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Він опублікував також низку світлин - щоб показати, в яких умовах працювала команда "Нової пошти":
- за стіною з бетонних блоків;
- із забитими вікнами;
- на генераторах.
Відділення НП у Покровську (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
"Але всередині - люди обіймаються. Ми планували закрити відділення ще у грудні, але наші працівники благали нас не робити цього, адже для покровчан ми залишалися останнім зв'язком з цивілізацією. Тому до останнього відтягували момент закриття, а наші працівники були готові працювати й далі", - наголосив Поперешнюк.
Водночас він зауважив, що безпекові умови більше не дозволяють це робити.
"Дякую колегам за відданість. І хоробрість. Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську. І ми остання компанія, яка його покидає. І перша, яка повернеться, коли стане безпечно", - підсумував підприємець.
Допис Поперешнюка (скриншот: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили 156 атак російських військ та завдали ворогу значних втрат. При цьому найбільша активність - на Покровському напрямку.
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