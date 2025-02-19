В Покровске закрыли последнюю "Новую почту": как работало отделение в условиях войны (фото)
В Покровске закрыли последнее отделение "Новой почты". Учитывая условия во время войны, оно превратилось в настоящий "Пункт несокрушимости" для местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию совладельца компании "Новая почта" Владимира Поперешнюка в Facebook.
Как работало последнее отделение НП в Покровске
По словам предпринимателя, последнее отделение "Новой почты" в городе Покровск Донецкой области - под номером 3 - закрыли вчера, 18 февраля.
"За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости, а наши работники там - стали опорой для людей, которые оставались в городе", - рассказал Поперешнюк.
Последнее отделение НП в Покровске (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Он отметил, что эти люди - настоящие герои, ведь "работали в городе, где больше нет супермаркетов, судов, школ, воды, газа и света, но до сих пор оставалось несколько мелких продуктовых магазинов".
Отделение "Новой почты" №3 в Покровске:
- принимало и выдавало посылки;
- давало людям возможность согреться;
- подключиться к интернету;
- зарядить телефоны;
- снять наличные деньги.
"Новая почта" в Покровске помогала местным (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Согласно информации Поперешнюка, до 2022 года в Покровске работало 10 отделений "Новой почты".
"В декабре прошлого года еще оставалось два, где работали 13 работников. Пока в январе мы не закрыли одно из них. Людей эвакуировали в более безопасные города и уже устроили на другую работу в нашей компании", - сообщил совладелец компании.
Жители Покровска в отделении НП (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Он отметил, что после этого в Покровске осталось последнее, третье отделение НП. В нем работали три человека - "трое бесстрашных смельчаков":
- Станислав - руководитель отделения, который взял на себя храбрость возглавить отделение после того, как его предыдущее отделение разбомбили (остается в городе с младшим братом и мамой, которая с церковной общиной до сих пор выпекает хлеб для людей);
- Саша - 20-летний парень, который раньше работал на шахте, но оставил ее и перешел на "Новую почту" (одолжил у друга велосипед, чтобы успевать доезжать с работы до комендантского часа, который начинается в городе в 15:00);
- Вадим - работает в компании с прошлой осени (не покидает город, потому что ухаживает за матерью с инвалидностью).
Один из работников последнего отделения НП в Покровске (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Поперешнюк добавил, что этих людей местные называют "ангелами-хранителями".
"Еще перед Рождеством ведущий Дмитрий Комаров посещал Покровск и был очень удивлен, что даже в таких условиях "Новая почта" работает и доставляет посылки", - отметил предприниматель.
Работы в последнем отделении НП в городе хватало (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Он рассказал, что еще неделю-две назад отделение НП №3 принимало и выдавало по 80-90 посылок в день.
"Еда, лекарства, генераторы, вещи от тех, кто покидает город. Ежедневно здесь было около сотни людей. И двое таких же отчаянных водителей-новопочтовиков, Михаил и Юрий, возили эти посылки", - сообщил совладелец компании.
НП предоставляла услуги жителям Покровска "до последнего" (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Он опубликовал также ряд фотографий - чтобы показать, в каких условиях работала команда "Новой почты":
- за стеной из бетонных блоков;
- с забитыми окнами;
- на генераторах.
Отделение НП в Покровске (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
"Но внутри - люди обнимаются. Мы планировали закрыть отделение еще в декабре, но наши работники умоляли нас не делать этого, ведь для покровчан мы оставались последней связью с цивилизацией. Поэтому до последнего оттягивали момент закрытия, а наши работники были готовы работать и дальше", - подчеркнул Поперешнюк.
В то же время он отметил, что условия безопасности больше не позволяют это делать.
"Спасибо коллегам за преданность. И храбрость. Мы последняя компания, которая оставалась в Покровске. И мы последняя компания, которая его покидает. И первая, которая вернется, когда станет безопасно", - подытожил предприниматель.
Публикация Поперешнюка (скриншот: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили 156 атак российских войск и нанесли врагу значительные потери. При этом наибольшая активность - на Покровском направлении.
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