В Покровске закрыли последнюю "Новую почту": как работало отделение в условиях войны (фото)

В Покровске закрыли последнее отделение "Новой почты". Учитывая условия во время войны, оно превратилось в настоящий "Пункт несокрушимости" для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию совладельца компании "Новая почта" Владимира Поперешнюка в Facebook.

Как работало последнее отделение НП в Покровске

По словам предпринимателя, последнее отделение "Новой почты" в городе Покровск Донецкой области - под номером 3 - закрыли вчера, 18 февраля.

"За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости, а наши работники там - стали опорой для людей, которые оставались в городе", - рассказал Поперешнюк.

Последнее отделение НП в Покровске (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Он отметил, что эти люди - настоящие герои, ведь "работали в городе, где больше нет супермаркетов, судов, школ, воды, газа и света, но до сих пор оставалось несколько мелких продуктовых магазинов".

Отделение "Новой почты" №3 в Покровске:

принимало и выдавало посылки;

давало людям возможность согреться;

подключиться к интернету;

зарядить телефоны;

снять наличные деньги.

"Новая почта" в Покровске помогала местным (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Согласно информации Поперешнюка, до 2022 года в Покровске работало 10 отделений "Новой почты".

"В декабре прошлого года еще оставалось два, где работали 13 работников. Пока в январе мы не закрыли одно из них. Людей эвакуировали в более безопасные города и уже устроили на другую работу в нашей компании", - сообщил совладелец компании.

Жители Покровска в отделении НП (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Он отметил, что после этого в Покровске осталось последнее, третье отделение НП. В нем работали три человека - "трое бесстрашных смельчаков":

Станислав - руководитель отделения, который взял на себя храбрость возглавить отделение после того, как его предыдущее отделение разбомбили (остается в городе с младшим братом и мамой, которая с церковной общиной до сих пор выпекает хлеб для людей);

Саша - 20-летний парень, который раньше работал на шахте, но оставил ее и перешел на "Новую почту" (одолжил у друга велосипед, чтобы успевать доезжать с работы до комендантского часа, который начинается в городе в 15:00);

Вадим - работает в компании с прошлой осени (не покидает город, потому что ухаживает за матерью с инвалидностью).

Один из работников последнего отделения НП в Покровске (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Поперешнюк добавил, что этих людей местные называют "ангелами-хранителями".

"Еще перед Рождеством ведущий Дмитрий Комаров посещал Покровск и был очень удивлен, что даже в таких условиях "Новая почта" работает и доставляет посылки", - отметил предприниматель.

Работы в последнем отделении НП в городе хватало (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Он рассказал, что еще неделю-две назад отделение НП №3 принимало и выдавало по 80-90 посылок в день.

"Еда, лекарства, генераторы, вещи от тех, кто покидает город. Ежедневно здесь было около сотни людей. И двое таких же отчаянных водителей-новопочтовиков, Михаил и Юрий, возили эти посылки", - сообщил совладелец компании.

НП предоставляла услуги жителям Покровска "до последнего" (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Он опубликовал также ряд фотографий - чтобы показать, в каких условиях работала команда "Новой почты":

за стеной из бетонных блоков;

с забитыми окнами;

на генераторах.

Отделение НП в Покровске (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

"Но внутри - люди обнимаются. Мы планировали закрыть отделение еще в декабре, но наши работники умоляли нас не делать этого, ведь для покровчан мы оставались последней связью с цивилизацией. Поэтому до последнего оттягивали момент закрытия, а наши работники были готовы работать и дальше", - подчеркнул Поперешнюк.

В то же время он отметил, что условия безопасности больше не позволяют это делать.

"Спасибо коллегам за преданность. И храбрость. Мы последняя компания, которая оставалась в Покровске. И мы последняя компания, которая его покидает. И первая, которая вернется, когда станет безопасно", - подытожил предприниматель.

Публикация Поперешнюка (скриншот: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)