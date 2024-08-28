У Покровську з наступного тижня закриються банки, - ОВА

Банківські установи планують припинити роботу. Це відбудеться наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати", - повідомив Філашкін.
За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей
"Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - наголосив він.
Нагадаємо, вчора Філашкін повідомив, що у Покровську та громаді значно посилили час дії комендантської години.
Зауважимо, що наразі у Покровську спостерігається найбільша активність РФ. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ, а паралельно атакує місто та громаду. Ми повідомляли, що раніше сьогодні російські війська скинули авіабомбу на село під Покровськом.
Детальніше про те, як зараз живе Покровськ та яка ситуація з евакуацією населення, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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