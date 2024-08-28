RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Покровске со следующей недели закроются банки, - ОВА

Фото: панки в Покровске прекратят работу (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

Банковские учреждения планируют прекратить работу. Это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы", - сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

"Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - подчеркнул он.

 

Напомним, вчера Филашкин сообщил, что в Покровске и общине значительно усилили время действия комендантского часа.

Заметим, что в настоящее время в Покровске наблюдается наибольшая активность РФ. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ, а параллельно атакует город и общину. Мы сообщали, что ранее сегодня российские войска сбросили авиабомбу на село под Покровском.

Детальнее о том, как сейчас живет Покровск и какая ситуация с эвакуацией населения, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскБанкиВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты