В Покровске со следующей недели закроются банки, - ОВА

"До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы", - сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

"Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - подчеркнул он.