У Покровську значно посилили комендантську годину: коли буде діяти

У місті Покровськ та Покровській громаді, Донецької області, було значно посилено час дії комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, з середи, 28 серпня, обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.

Перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила:

Покровськ;

Родинське;

Троянда;

Лисівка;

Гнатівка;

Даченське;

Зелене;

Новопавлівка;

Новоукраїнка;

Ріг;

Сухий Яр;

Чунишине;

Пушкіне;

Жовте.

Комендантська година у Донецькій області

Варто зауважити, що зараз найбільш напружена ситуація в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. За різними даними, російські війська вже дійшли на відстань в 11 кілометрів до міста Покровськ.

Через що місцевих жителів закликають евакуюватися якомога далі від лінії фронту.