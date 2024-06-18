На Покровському та Сіверському напрямках половина усіх боїв за сьогодні, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень зросла до чотирьох. Усі вони тривають у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог вдався до шести штурмових дій. Триває бій біля Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулось п’ять штурмових дій. Наразі бої точаться у районах населених пунктів Греківка, Макіївка і Терни.

На Сіверському напрямку кількість боїв поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки і Виїмки зросла до 13. Ворог отримав відсіч.

На Краматорському напрямку ворог намагався штурмувати в районах Григорівки та мікрорайону Новий. Наразі бій триває на локації Іванівського.

На Покровському напрямку відбулось найбільше боїв. Росіяни 5 разів намагалися покращити своє положення. Наразі тривають шість боїв у районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського.

На Курахівському напрямку наразі триває відбиття двох атак ворога у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку Сили оборони відбивають черговий штурм в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку, окрім безуспішної атаки біля Новоданилівки, росіяни завдали ударів трьома КАБами по району Воздвижівки.

Ситуація на фронті

Як розповідав Генштаб, протягом минулої доби, 17 червня, Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів. Загалом втрати ворога від початку повномасштабної війни перевищили 528 тисяч одиниць особового складу. Також було знищено 16 танків й не тільки.

З ранковим зведенням Генштабу можна ознайомитись за посиланням.