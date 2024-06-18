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На Покровском и Северском направлениях половина всех боев за сегодняшний день, - Генштаб

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На данный момент, с начала суток, 18 июня, количество боев на фронте достигло 56. Половина из них произошла на Покровском и Северском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении количество боестолкновений возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска. 

На Купянском направлении враг прибег к шести штурмовым действиям. Продолжается бой возле Синьковки.

На Лиманском направлении состоялось пять штурмовых действий. Сейчас бои идут в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка и Терны.

На Северском направлении количество боев вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки возросло до 13. Враг получил отпор. 

На Краматорском направлении враг пытался штурмовать в районах Григорьевки и микрорайона Новый. Сейчас бой продолжается на локации Ивановского. 

На Покровском направлении состоялось больше всего боев. Россияне 5 раз пытались улучшить свое положение. Сейчас продолжаются шесть боев в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского.

На Кураховском направлении сейчас продолжается отражение двух атак врага в районе Красногоровки. 

На Времовском направлении Силы обороны отражают очередной штурм в районе Урожайного. 

На Ореховском направлении, кроме безуспешной атаки у Новоданиловки, россияне нанесли удары тремя КАБами по району Воздвижевки.

Ситуация на фронте 

Как рассказывал Генштаб, за прошедшие сутки, 17 июня, Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских оккупантов. В целом потери врага с начала полномасштабной войны превысили 528 тысяч единиц личного состава. Также было уничтожено 16 танков и не только. 

С утренней сводкой Генштаба можно ознакомиться по ссылке

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