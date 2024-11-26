На Покровському та Курахівському напрямках відбулась майже половина боїв за добу, - Генштаб

За минулу добу, 25 листопада, на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення. Половина усіх боїв відбулась на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, п’ять пунктів управління та ще один важливий об’єкт противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог п'ять разів намагався штурмувати в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку відбулось 23 атаки неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував позиції наших воїнів.

На Краматорському напрямку росіяни чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог шість разів штурмував у районах Торецька, Дачного та Щербинівки. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку зупинено 51 наступальну дію росіян в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка.

На Курахівському напрямку відбито 46 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки.

На Времівському напрямку росіяни 13 разів атакували в районах Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку відбито дві атаки поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог атакував три рази.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 733 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1480 терористів та знищили: