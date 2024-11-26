За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб

За добу з 25 на 26 листопада, російська армія втратила на фронті 1480 солдатів, 72 безпілотні літальні апарати та 20 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними ISW, росіяни далі просуваються в Донецькій області, а також влаштовують атаки на державному кордоні у Харківській області.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що наступальні успіхи росіян в Донецькій області, не означають обвал фронту для ЗСУ.

Вночі російські терористи вкотре запускали в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

У Тернополі внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В місті часткові перебої зі світлом і водою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.