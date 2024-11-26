За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
За добу з 25 на 26 листопада, російська армія втратила на фронті 1480 солдатів, 72 безпілотні літальні апарати та 20 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 733 830 (+1480) осіб ліквідовано;
- танків - 9435 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 19 256 (+20) од.;
- артилерійських систем - 20 806 (+19) од.;
- РСЗВ - 1254 од.;
- засоби ППО - 1004 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 552 (+72) од.;
- крилатих ракет - 2765 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 30 042 (+94) од.;
- спеціальної техніки - 3683 (+2) од.
Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА
За даними ISW, росіяни далі просуваються в Донецькій області, а також влаштовують атаки на державному кордоні у Харківській області.
Також в Інституті вивчення війни зазначили, що наступальні успіхи росіян в Донецькій області, не означають обвал фронту для ЗСУ.
Вночі російські терористи вкотре запускали в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".
У Тернополі внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В місті часткові перебої зі світлом і водою.
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