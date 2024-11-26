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За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб

Вівторок 26 листопада 2024 07:39
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За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб Фото: армія РФ лише за добу втратила майже 1500 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 25 на 26 листопада, російська армія втратила на фронті 1480 солдатів, 72 безпілотні літальні апарати та 20 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 733 830 (+1480) осіб ліквідовано;
  • танків - 9435 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 256 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 20 806 (+19) од.;
  • РСЗВ - 1254 од.;
  • засоби ППО - 1004 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 552 (+72) од.;
  • крилатих ракет - 2765 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30 042 (+94) од.;
  • спеціальної техніки - 3683 (+2) од.

За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними ISW, росіяни далі просуваються в Донецькій області, а також влаштовують атаки на державному кордоні у Харківській області.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що наступальні успіхи росіян в Донецькій області, не означають обвал фронту для ЗСУ.

Вночі російські терористи вкотре запускали в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

У Тернополі внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В місті часткові перебої зі світлом і водою.

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