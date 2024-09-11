На Покровському та Курахівському напрямках відбулась майже половина боїв за добу, - Генштаб

Протягом минулої доби, 10 вересня, на лінії бойового зіткнення відбулось 131 бойове зіткнення. Майже половина боїв зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили пункт управління, вісім артилерійських систем, засіб РЕБ та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку росіяни здійснили чотири атаки в районі Вовчанська та Глибокого.
На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку зафіксовано 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.
На Краматорському напрямку зупинено п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.
На Покровському напрямку відбито 32 атаки. Росіяни зосередили зусилля у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.
На Курахівському напрямку відбито 29 ворожих атак.
На Времівському напрямку росіяни здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Вугледара.
На Оріхівському напрямку відбито одну атаку неподалік Малих Щербаків.
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 629 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів та знищили:
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