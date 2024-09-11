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На Покровском и Кураховском направлениях произошла почти половина боев в сутки, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 10 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 131 боевое столкновение. Почти половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне совершили четыре атаки в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении отражено девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении остановлено пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского. 

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении отражено 32 атаки. Россияне сосредоточили усилия в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

На Кураховском направлении отражено 29 вражеских атак. 

На Времовском направлении россияне совершили две атаки наших позиций в направлении Угледара.

На Ореховском направлении отражена одна атака неподалеку Малых Щербаков.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 629 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов и уничтожили:

  • 2 танка;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 2 РСЗО и не только.

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