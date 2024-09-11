На Покровском и Кураховском направлениях произошла почти половина боев в сутки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 10 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 131 боевое столкновение. Почти половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении россияне совершили четыре атаки в районе Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.
На Лиманском направлении зафиксировано 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.
На Северском направлении отражено девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении остановлено пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении отражено 32 атаки. Россияне сосредоточили усилия в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.
На Кураховском направлении отражено 29 вражеских атак.
На Времовском направлении россияне совершили две атаки наших позиций в направлении Угледара.
На Ореховском направлении отражена одна атака неподалеку Малых Щербаков.
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 629 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 оккупантов и уничтожили:
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