Бої в Покровську, Гуляйполі. Генштаб оновив зведення з фронту: скільки було зіткнень

Сили оборони України продовжують відбивати російські атаки, відбивши понад 100 наступів. Найактивніші бої сьогодні точилися на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 22:00 17 січня 2026 року від початку доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Українські війська відбивають наступальні дії противника та завдають йому значних втрат.
Противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби, а також використав 3585 дронів-камікадзе та здійснив 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація на ключових напрямках.
Північно-Слобожанський і Курський: 2 авіаудари, 64 обстріли, включно з РСЗВ.
Південно-Слобожанський: 8 атак у районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська та Приліпок, три бої тривають.
Куп’янський: 6 атак у бік Петропавлівки та Курилівки, один бій триває.
Лиманський: 7 штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та Новосергіївки.
Покровський: 35 атак у районах Мирнограда, Покровська, Родинського та інших населених пунктів. За попередніми даними, знешкоджено 109 загарбників, з яких 49 безповоротно, знищено 10 автомобілів, 7 одиниць спецтехніки, 53 безпілотники, 3 артсистеми та іншу техніку ворога.
Олександрівський: відбито 5 атак у районах Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка.
Гуляйпільський: 19 боєзіткнень у районах Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, під авіаударами опинилися Різдвянка та Долинка.
Оріхівський: спроба прориву в районі Приморського, авіаудари по Одарівці та Жовтій Кручі.
На інших напрямках суттєвих змін обстановки не зафіксовано.
Нагадаємо, що російська армія зазнає все більших втрат. За минулу добу окупанти втратили 1130 військовослужбовців.
Крім того, Сили оборони України знищили 3 танки, 31 артилерійську систему та понад 700 безпілотників. Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищують 1,2 мільйона осіб.