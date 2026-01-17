Бои в Покровске, Гуляйполе. Генштаб обновил сводку с фронта: сколько было столкновений

Силы обороны Украины продолжают отражать российские атаки, отбив более 100 наступлений. Самые активные бои сегодня шли на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 22:00 17 января 2026 года с начала суток зафиксировано 117 боевых столкновений. Украинские войска отражают наступательные действия противника и наносят ему значительные потери.
Противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемые бомбы, а также использовал 3585 дронов-камикадзе и совершил 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на ключевых направлениях.
Северо-Слобожанское и Курское: 2 авиаудара, 64 обстрела, включая РСЗО.
Южно-Слобожанское: 8 атак в районе Волчанских Хуторов, Волчанска и Прилепок, три боя продолжаются.
Купянский: 6 атак в сторону Петропавловки и Куриловки, один бой продолжается.
Лиманский: 7 штурмовых действий в районах Мирного, Заречного и Новосергиевки.
Покровский: 35 атак в районах Мирнограда, Покровска, Родинского и других населенных пунктов. По предварительным данным, обезврежено 109 захватчиков, из которых 49 безвозвратно, уничтожено 10 автомобилей, 7 единиц спецтехники, 53 беспилотника, 3 артсистемы и другую технику врага.
Александровский: отражено 5 атак в районах Вишневое, Злагода, Зеленый Гай, Сосновка.
Гуляйпольский: 19 боестолкновений в районах Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, под авиаударами оказались Рождественка и Долинка.
Ореховский: попытка прорыва в районе Приморского, авиаудары по Одаровке и Желтой Круче.
На других направлениях существенных изменений обстановки не зафиксировано.
Напомним, что российская армия несет все большие потери. За минувшие сутки оккупанты потеряли 1130 военнослужащих.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 3 танка, 31 артиллерийскую систему и более 700 беспилотников. Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превышают 1,2 миллиона человек.