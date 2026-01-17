Бои в Покровске, Гуляйполе. Генштаб обновил сводку с фронта: сколько было столкновений

По состоянию на 22:00 17 января 2026 года с начала суток зафиксировано 117 боевых столкновений. Украинские войска отражают наступательные действия противника и наносят ему значительные потери.

Противник нанес 66 авиационных ударов, сбросив 163 управляемые бомбы, а также использовал 3585 дронов-камикадзе и совершил 2857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на ключевых направлениях.

Северо-Слобожанское и Курское: 2 авиаудара, 64 обстрела, включая РСЗО.

Южно-Слобожанское: 8 атак в районе Волчанских Хуторов, Волчанска и Прилепок, три боя продолжаются.

Купянский: 6 атак в сторону Петропавловки и Куриловки, один бой продолжается.

Лиманский: 7 штурмовых действий в районах Мирного, Заречного и Новосергиевки.

Покровский: 35 атак в районах Мирнограда, Покровска, Родинского и других населенных пунктов. По предварительным данным, обезврежено 109 захватчиков, из которых 49 безвозвратно, уничтожено 10 автомобилей, 7 единиц спецтехники, 53 беспилотника, 3 артсистемы и другую технику врага.

Александровский: отражено 5 атак в районах Вишневое, Злагода, Зеленый Гай, Сосновка.

Гуляйпольский: 19 боестолкновений в районах Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, под авиаударами оказались Рождественка и Долинка.

Ореховский: попытка прорыва в районе Приморского, авиаудары по Одаровке и Желтой Круче.

На других направлениях существенных изменений обстановки не зафиксировано.