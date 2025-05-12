На Покровському напрямку ЗСУ знешкодили понад 200 окупантів і комплекс "Муром - М"

На фронті від початку доби 12 травня і до вечора вже відбулося 133 бойових зіткнення. Найбільша кількість ворожих штурмів досі фіксується на Покровському напрямку, де українські захисники сьогодні знешкодили понад 200 окупантів, а також знищили спостережний комплекс "Муром - М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні представили дані щодо оперативної обстановки станом на 22.00 12 травня.
З початку доби російські окупанти завдали 45 авіаційних ударів (скинули 79 керованих авіаційних бомб).
Також противник залучив для атак 1140 дронів-камікадзе, та здійснив 3987 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.
У Генштабі зазначили, що українські захисники зупинили 50 російських штурмів. Ворог завдавав авіаударів на напрямку н.п. Покровськ, Полтавка, Іллінівка, Сухий Яр.
"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 203 окупанти, з них 128 - безповоротно", - передали в командуванні.
Крім того, воїни ЗСУ знищили 2 бойові броньовані машини, 5 автомобілів, 10 мотоциклів, 3 БПЛА, термінал супутникового зв'язку, окопний РЕБ, спостережний комплекс "Муром - М", а також пошкодили 2 мотоцикли та 1 артсистему ворога.
Нагадаємо, "Муром-М" є російським мобільним оптико-електронним комплексом спостереження, який призначений для контролю місцевості в будь-який час доби та за різних погодних умов.
Даний комплекс оснащений тепловізійними та денними камерами, працює у складі системи охорони, може передавати відеосигнал у режимі реального часу на командні пункти.
Зауважимо, що російські окупанти активно використовують "Муром-М" на лінії фронту для контролю позицій Сил оборони України, спостереження за пересуванням сил оборони та координації артилерійських ударів.
Між тим українські захисники далеко не вперше "мінусують" російські комплекси "Муром-М", зокрема за допомогою FPV-дронів.
Нагадаємо, у березні в Нацгвардії також повідомляли про знищення російського комплексу дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром".
Перед тим в Силах оборони України зазначали, що ворожі антени зв'язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М" українські захисники мінусували на Вовчанському напрямку.
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