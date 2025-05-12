На Покровському напрямку ЗСУ знешкодили понад 200 окупантів і комплекс "Муром - М"

Знищення російських комплексів "Муром-М"

Нагадаємо, "Муром-М" є російським мобільним оптико-електронним комплексом спостереження, який призначений для контролю місцевості в будь-який час доби та за різних погодних умов.

Даний комплекс оснащений тепловізійними та денними камерами, працює у складі системи охорони, може передавати відеосигнал у режимі реального часу на командні пункти.

Зауважимо, що російські окупанти активно використовують "Муром-М" на лінії фронту для контролю позицій Сил оборони України, спостереження за пересуванням сил оборони та координації артилерійських ударів.

Між тим українські захисники далеко не вперше "мінусують" російські комплекси "Муром-М", зокрема за допомогою FPV-дронів.

Нагадаємо, у березні в Нацгвардії також повідомляли про знищення російського комплексу дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром".

Перед тим в Силах оборони України зазначали, що ворожі антени зв'язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М" українські захисники мінусували на Вовчанському напрямку.

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