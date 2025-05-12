На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 200 оккупантов и комплекс "Муром - М"

На фронте с начала суток 12 мая и до вечера уже произошло 133 боевых столкновения. Наибольшее количество вражеских штурмов до сих пор фиксируется на Покровском направлении, где украинские защитники сегодня обезвредили более 200 оккупантов, а также уничтожили наблюдательный комплекс "Муром - М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании представили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22.00 12 мая.
С начала суток российские оккупанты нанесли 45 авиационных ударов (сбросили 79 управляемых авиационных бомб).
Также противник привлек для атак 1140 дронов-камикадзе, и совершил 3987 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
В Генштабе отметили, что украинские защитники остановили 50 российских штурмов. Враг наносил авиаудары на направлении н.п. Покровск, Полтавка, Ильиновка, Сухой Яр.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 203 оккупанта, из них 128 - безвозвратно", - передали в командовании.
Кроме того, воины ВСУ уничтожили 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 10 мотоциклов, 3 БПЛА, терминал спутниковой связи, окопный РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром - М", а также повредили 2 мотоцикла и 1 артсистему врага.
Напомним, "Муром-М" является российским мобильным оптико-электронным комплексом наблюдения, который предназначен для контроля местности в любое время суток и при различных погодных условиях.
Данный комплекс оснащен тепловизионными и дневными камерами, работает в составе системы охраны, может передавать видеосигнал в режиме реального времени на командные пункты.
Заметим, что российские оккупанты активно используют "Муром-М" на линии фронта для контроля позиций Сил обороны Украины, наблюдения за передвижением сил обороны и координации артиллерийских ударов.
Между тем украинские защитники далеко не впервые "минусуют" российские комплексы "Муром-М", в частности с помощью FPV-дронов.
Напомним, в марте в Нацгвардии также сообщали об уничтожении российского комплекса дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром".
Перед тем в Силах обороны Украины отмечали, что вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М" украинские защитники минусовали на Волчанском направлении.
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