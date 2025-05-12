На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 200 оккупантов и комплекс "Муром - М"

Уничтожение российских комплексов "Муром-М"

Напомним, "Муром-М" является российским мобильным оптико-электронным комплексом наблюдения, который предназначен для контроля местности в любое время суток и при различных погодных условиях.

Данный комплекс оснащен тепловизионными и дневными камерами, работает в составе системы охраны, может передавать видеосигнал в режиме реального времени на командные пункты.

Заметим, что российские оккупанты активно используют "Муром-М" на линии фронта для контроля позиций Сил обороны Украины, наблюдения за передвижением сил обороны и координации артиллерийских ударов.

Между тем украинские защитники далеко не впервые "минусуют" российские комплексы "Муром-М", в частности с помощью FPV-дронов.

Напомним, в марте в Нацгвардии также сообщали об уничтожении российского комплекса дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром".

Перед тем в Силах обороны Украины отмечали, что вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М" украинские защитники минусовали на Волчанском направлении.

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