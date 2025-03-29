На Покровском направлении ВСУ отбили 73 атаки оккупантов, - Генштаб

Российские войска продолжают массированные атаки на разных направлениях, но ВСУ успешно сдерживают натиск. За минувшие сутки украинские защитники отбили 183.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Волынский и Полесский : Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.

Покровский : 73 атаки возле 14 населенных пунктов, в том числе Пантелеймоновки, Александрополя, Тарасовки, Елизаветовки;

Купянское : 3 атаки в районах Загрызово и Богуславки;

Харьковское : 4 атаки в районах Волчанска и Каменки;

За минувшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар, применив пять ракет, 94 авиаударов, сбросив 179 управляемых авиабомб, совершил 5899 обстрелов, из них 145 - из реактивных систем залпового огня, и 2853 удара дронами-камикадзе.

Напомним, что за минувшие сутки, с 28 на 29 марта, российская армия потеряла 1740 военных, 64 артиллерийские системы и 23 танка.

Общие потери врага с 24 февраля 2022 года по 29 марта 2025 года ориентировочно составляют 912 490 ликвидированных оккупантов, 10 478 танков и 21 796 боевых бронированных машин.

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