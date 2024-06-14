На Покровському напрямку ворог "не збавляє темпів". Генштаб описав ситуацію на фронті

Від початку доби, 14 травня, на лінії фронту відбулося 60 бойових зіткнень. На Покровському напрямку триває 11 боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіян завдали авіаудару по району Хуторів у Вовчанському районі.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян. Ще одне боєзіткнення триває біля Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог продовжує активні дії. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Ще два бої тривають біля Греківки і Невського.

На Краматорському напрямку росіяни намагались просунутись у районах Богданівки та Андріївки.

На Покровському напрямку ворог "не збавляє темпів". Від початку доби відбито 11 ворожих штурмів. Ще стільки ж - тривають. Противник продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки.

На Времівському напрямку ворог атакував КАБами по Нескучного і Урожайного, а некерованими авіаракетами – у бік Старомайорського.

На Оріхівському напрямку ворог обстріляв райони Пятихаток та Плавнів.

Ситуація на фронті

Як відзначав Генштабу у попередньому зведенні, сьогодні на Покровському та Курахівському напрямках зафіксовано більше 60% від загальної суми усіх боєзіткнень.