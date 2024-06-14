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На Покровському та Курахівському напрямках 60% сьогоднішніх боїв, - Генштаб

П'ятниця 14 червня 2024 14:05
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На Покровському та Курахівському напрямках 60% сьогоднішніх боїв, - Генштаб Фото: на Покровському та Курахівському напрямках 60% сьогоднішніх боїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби на Покровському та Курахівському напрямках зафіксовано більше 60% від загальної суми усіх боєзіткнень по лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом від початку доби відбулось 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки - в районах Тихого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог чотири рази намагався покращити тактичне положення біля Невського та Греківки. Наразі в районі останнього населеного пункту триває бій.

На Покровському напрямку останнім часом найвища інтенсивність ворожих атак. Від початку доби кількість боєзіткнень зросла до 18. Наразі 8 боєзіткнень тривають у районах:

  • Новоолександрівки;
  • Сокола;
  • Новоселівки Першої;
  • Нетайлового.

Росіяни активно підтримують наземні атаки авіацією - завдано 5 авіаударів. Ворог бомбардував десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського. Некерованими авіаційними ракетами били у бік Новоселівки Першої й Олександрополя.

На Времівському напрямку росіяни тричі атакували у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Зокрема скинули дві авіабомби неподалік Єлизаветівки.

Ситуація на фронті

Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські військові мали успіх під час контратак у північній частині Харківської області. Водночас фіксується просування ворога поблизу Сіверська та Авдіївки.

З ранковим зведенням Генерального штабу можна ознайомитись за посиланням.

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