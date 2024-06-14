На Покровському та Курахівському напрямках 60% сьогоднішніх боїв, - Генштаб
Від початку доби на Покровському та Курахівському напрямках зафіксовано більше 60% від загальної суми усіх боєзіткнень по лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом від початку доби відбулось 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки - в районах Тихого та Вовчанська.
На Куп'янському напрямку вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог чотири рази намагався покращити тактичне положення біля Невського та Греківки. Наразі в районі останнього населеного пункту триває бій.
На Покровському напрямку останнім часом найвища інтенсивність ворожих атак. Від початку доби кількість боєзіткнень зросла до 18. Наразі 8 боєзіткнень тривають у районах:
- Новоолександрівки;
- Сокола;
- Новоселівки Першої;
- Нетайлового.
Росіяни активно підтримують наземні атаки авіацією - завдано 5 авіаударів. Ворог бомбардував десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського. Некерованими авіаційними ракетами били у бік Новоселівки Першої й Олександрополя.
На Времівському напрямку росіяни тричі атакували у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Зокрема скинули дві авіабомби неподалік Єлизаветівки.
Ситуація на фронті
Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські військові мали успіх під час контратак у північній частині Харківської області. Водночас фіксується просування ворога поблизу Сіверська та Авдіївки.
З ранковим зведенням Генерального штабу можна ознайомитись за посиланням.
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