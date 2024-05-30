На Покровському напрямку висока інтенсивність атак: Генштаб описав ситуацію на фронті

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось два боєзіткнення. Одну з них відбито.

На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень зросла до трьох. Одне з них триває в районі населеного пункту Іванівка.

На Сіверському напрямку ворог вже сім разів ходив в атаку. Наразі триває відбиття трьох штурмів поруч з Роздолівкою й ще одного в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до шести. Штурмові дії поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового відбиті. Бої продовжуються біля Андріївки.

На Покровському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність й вже 12 разів намагався покращити положення.

"Найгарячіша зона на мапі бойових дій – район села Новоолександрівка Донецької області, де на даний час наші воїни відбивають три ворожі штурми", - пише Генштаб.

На Курахівському напрямку відбито вже вісім атак. Два боєзіткнення тривають у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку тривають два бої біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни проводять штурм із Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння – поблизу села Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох.

Наступ Росії

На початку травня ворог спробував наступати на півночі Харківської області. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, росіяни планували за декілька днів "взяти" Вовчанськ та за п'ять днів дійти до Харкова.

З попереднім зведенням Генштабу можна ознайомитись за посиланням.