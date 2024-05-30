Ситуація на фронті сьогодні 30 травня

Українські бійці зосереджують зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Від початку доби, 30 травня, вже зафіксовано 28 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як відзначає Генштаб, ворог здійснив 534 обстріли по позиціях наших бійців, а також населених пунктах із різних типів зброї.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбито атаку від Мурома на Старицю. Ворог перекидає на напрямок додаткові сили.

На Куп'янському напрямку наші бійці відбили атаку росіян у районі Степової Новоселівки. Триває бій поблизу Петропавлівки.

На Лиманському напрямку триває бій в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Сили оборони відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки.

На Краматорському напрямку бійці відбили атаку у районі Кліщіївки. Ще два бої тривають на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка.

На Торецькому напрямку ворог активізувався. Наразі триває боєзіткнення поблизу Курдюмівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили дві атаки росіян біля населеного пункту Сокіл.

На Курахівському напрямку відбулось сім боєзіткнень. Відбито п’ять ворожих атак у районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Ситуація під контролем Сил оборони. Надалі тривають бої поблизу Красногорівки й Уманського.

На Времівському напрямку продовжується бій у районі населеного пункту Старомайорське.

На Оріхівському напрямку триває бій поблизу Малих Щербаків.

Наступ Росії

З 10 травня російські терористи намагаються прорвати оборону наших бійців на півночі Харківської області. Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, ворог планував за декілька днів "взяти" Вовчанськ та за п'ять днів дійти до Харкова.

За словами президента Володимира Зеленського, втрати на напрямку складають 8 до 1 не на користь ворога.