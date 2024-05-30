На Покровском направлении высокая интенсивность атак: Генштаб описал ситуацию на фронте

С начала суток, 30 мая, количество боевых столкновений возросло до 49. Враг поддерживает высокую активность атак на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На Харьковском направлении состоялось два боестолкновения. Одно из них отбито.
На Купянском направлении количество боестолкновений возросло до трех. Одно из них продолжается в районе населенного пункта Ивановка.
На Северском направлении враг уже семь раз ходил в атаку. Сейчас продолжается отражение трех штурмов рядом с Роздоловкой и еще одного в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до шести. Штурмовые действия вблизи Калиновки, Клищеевки и Нового отбиты. Бои продолжаются возле Андреевки.
На Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность и уже 12 раз пытался улучшить положение.
"Самая горячая зона на карте боевых действий - район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отражают три вражеских штурма", - пишет Генштаб.
На Кураховском направлении отбито уже восемь атак. Два боестолкновения продолжаются в районе Красногоровки.
На Времовском направлении продолжаются два боя возле Урожайного.
На Ореховском направлении россияне проводят штурм с Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния - вблизи села Новоандреевка.
На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех.
В начале мая враг попытался наступать на севере Харьковской области. По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, россияне планировали за несколько дней "взять" Волчанск и за пять дней дойти до Харькова.
С предварительной сводкой Генштаба можно ознакомиться по ссылке.
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